«Мисс Вселенная - 2023»: Стало известно, кто занял звание самой красивой женщины мира

В нынешнем году представительница из Гавайев заняла почетный статус «Мисс Вселенная». При этом Алена Ярославцева не осталась незамеченной. Мама троих детей, красивая и эффектная женщина, привлекла внимание членов жюри. Теперь конкурсантку приглашают на различные конкурсы, которые будут проходить по всему миру.

Жительница Москвы Анна Чепурина также принимала участие в конкурсе и вошла в первую пятерку мировых красавиц. Звание первой вице-мисс перешло жительнице Индии. Всего на конкурсе было 120 участниц. Местом для проведения мероприятия стали Филиппины.

8 октября были подведены итоги конкурса «Мисс Россия - 2023». Победительницу выбирали по такой системе. Члены жюри выделили достойных кандидаток на звание самой красивой девушки России. Также голосовали сами россияне.

Победительницей стала жительница Санкт-Петербурга. До финальной точки мероприятия девушки проходили ряд испытаний: дефилировали, выступали моделями в купальниках и демонстрировали национальные костюмы. Каждая девушка рассказала о своей мечте и о лучших качествах.