Mkset.ru рассказал, как высчитать размер своей пенсии и что делать нетрудоустроенным

Сотрудники Социального фонда подробно объяснили, как рассчитать свою будущую пенсию и на что рассчитывать, если никогда не работал или был трудоустроен неофициально, сообщает mkset.ru .

На размер пенсии влияют два фактора: стаж и заработная плата. Рассчитывать на пенсию может тот человек, у которого минимальный стаж – 15 лет. Размер заработной платы влияет на то, сколько денег гражданин будет получать ежемесячно. Чем выше зарплата, тем больше денег переводит в фонд работодатель, тем больше баллов начислят сотруднику. Зная оба показателя, легко высчитать свою пенсию. Издание приводит пример:

«С 1 января 2023 года 1 пенсионный коэффициент «приносил» в пенсионную копилку 123 рубля 77 копеек. Значит, если набрано минимальное количество баллов — 28,2, — то можно рассчитать, сколько они принесут в денежном выражении: 28,2 умножаем на 123,77, получаем 3 490,31 рублей. Эта сумма прибавляется к фиксированной части пенсии - 7 567,33 рублей в 2023 году (в сумме получается 11 тысяч 57 рублей 64 копейки). Если сумма получится ниже прожиточного минимума, пенсионер имеет право на доплату»

Высчитать коэффициент (баллы) легко самостоятельно. Нужно умножить свою месячную заработную плату на 12 (количество месяцев в году). Полученную сумму умножают на повышающий коэффициент. Издание для понимания приводит пример расчета. Предположим, что человек получает в месяц 40 тысяч рублей. За год выходит 480 тысяч.

«Мы узнали годовую зарплату — 480 тыс. рублей. Мы знаем, что пенсионный коэффициент, который платит ваш работодатель, составляет 16%. Мы умножаем годовую зарплату на эти 16%, уплачиваемых работодателем в Социальный фонд — 480 тыс. рублей умножаем на 0,16. Получаем сумму — 76 тыс. 800 рублей. Теперь эту сумму нужно разделить на 16% от ПВБ, рассчитанной нами (0,16 умножаем на 1 917 000 рублей = 306 720 рублей): 76 800/306 720 = 0,25. Это значение умножается на 10 — в итоге мы получаем 2,5 баллов в год в случае, если ваша зарплата составляет 40 тыс. рублей в месяц. Однако надо понимать, что коэффициенты каждый год меняются, а значит — и значение»

Если гражданин никогда работал или делал это неофициально, он может рассчитывать на социальную пенсию. Для этого необходимо достичь определенного возраста: для мужчин – 70 лет, а для женщин – 65. Размер пенсии будет меньше, чем у тех, кто работал, но однозначно не ниже прожиточного минимума в регионе.

Для тех, у кого нет доказательства, что он работал, есть другой способ обеспечить свою старость – оформить договор софинансирования. Гражданин добровольно переводит в фонд деньги, чтобы потом получать пенсию.