На Москву и область обрушился рекордный за 116 лет снегопад

В Москве и области побит рекорд по количеству осадков впервые за 116 лет. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По информации, опубликованной в микроблоге синоптика, аномальное количество осадков в Подмосковье выпало в Пушино (27 мм). Далее в Подмосковной (26 мм), Долгопрудном (25 мм), Железнодорожном (24 мм), Ново-Иерусалиме (23 мм), Дмитрове (22 мм), Можайске (21 мм), Электроуглях, Немчиновке (20 мм).