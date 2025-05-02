На Москву и область обрушился рекордный за 116 лет снегопад
Москву и Подмосковье накрыл рекордный за 116 лет снегопад
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В Москве и области побит рекорд по количеству осадков впервые за 116 лет. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По информации, опубликованной в микроблоге синоптика, аномальное количество осадков в Подмосковье выпало в Пушино (27 мм). Далее в Подмосковной (26 мм), Долгопрудном (25 мм), Железнодорожном (24 мм), Ново-Иерусалиме (23 мм), Дмитрове (22 мм), Можайске (21 мм), Электроуглях, Немчиновке (20 мм).
По данным РЕН ТВ, упавшие от разбушевавшейся погоды деревья повредили многие автомобили и даже оборвали провода.
Также сообщается о том, что больше остальных пострадал столичный Зеленоград. В районе Матушкино оказались оборваны провода электропередач. На месте работают сотрудники МЧС. О пострадавших не сообщается.
В Москве тем временем продолжает идти снег. Столичный дептранс предупреждает о том, что из-за погоды возможны задержки наземного транспорта.
Ранее синоптик Позднякова назвала причину резких погодных изменений на майские выходные.