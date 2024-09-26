На Ставрополье откроют вытрезвители

Согласно сообщению региональной Думы, в Ставропольском крае в скором времени откроют вытрезвители, предназначенные для людей с алкогольной и наркотической зависимостью, сообщил newstracker.ru.

На протяжении примерно года в Ставропольском крае проходила работа над созданием вытрезвителей. Ранее подобная практика активно применялась в СССР. Люди, которые ведут себя слишком эмоционально вследствие алкогольного или наркотического опьянения, никуда не делись. Таких горожан доставляют в местные больницы. Медики не могут справиться с буйными пациентами. Кроме того, у них уходит много времени, которые они могли бы посвятить другим нуждающимся гражданам.

В региональной Думе приняли решение об открытии вытрезвителей. Для первого уже искали помещение с целью его аренды. Голосование состоялось 26 сентября. Финансирование на реализацию проекта поступит из краевого бюджета. Открывать вытрезвители постепенно решают в разных регионах России. Например, о подобном нововведении в 2023 году сообщили региональные власти Ростовской области.

Ранее интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказали, как в Мособлдуме отреагировали на решения других регионов создавать вытрезвители.