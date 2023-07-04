Областной избирком зарегистрировал первого кандидата в губернаторы Подмосковья

Избирательная комиссия Подмосковья зарегистрировала первого кандидата на должность губернатора Московской области, им стал Андрей Воробьев. Его кандидатуру выдвинуло Московское областное региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия». В Избирком Андрей Воробьев представил 94 листа поддержки от муниципальных депутатов. Выдвижение кандидата поддержали в 55 советах городских округов Подмосковья.

Некоторые другие кандидаты сейчас как раз проходят муниципальный фильтр – это значит, муниципальные депутаты ставят подписи в знак поддержки их выдвижения. Об этом рассказал заместитель председателя Общественной палаты Московской области Петр Ульянов.

«Андрей Юрьевич уже зарегистрирован, другие кандидаты скоро также начнут работу, будут представлять свои кандидатуры. Соответствующие процедуры уже прошли внутри политических партий. В Московской области все проходит прозрачно и открыто», - объяснил Петр Ульянов.

На данный момент в Избирательной комиссии Московской области на рассмотрении находятся документы кандидатов от Московского областного отделения партии «КПРФ» Александра Наумова, Московского областного отделения партии «ЛДПР» Кирилла Жигарева, Регионального отделения партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» Анатолия Никитина, а также Регионального отделения партии «Гражданская инициатива» Бориса Надеждина.