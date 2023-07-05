Одним ударом задел шесть авто: подробности ДТП во Владивостоке

Во Владивостоке произошло необычное ДТП, в котором водитель одного авто стал виновником нанесения ущерба сразу шести машинам, сообщает vostokmedia.com .

Водитель Honda Fit 33 не смог справиться с управлением авто, когда находился на участке придомовой парковки. Сначала он нанес ущерб двум автомобилям такой же марки, как и его. Сразу после этого поочередно наехал еще на четыре машины разных производителей: Honda Fit, Renault Kaptur, Toyota Vanguard и Toyota RAV4. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции.

Мужчине предложили пройти медицинское освидетельствование. Просьба вызвала агрессию у водителя. После попытки сбежать с места преступления, нарушитель был скован наручниками. Теперь владелец Honda Fit 33 должен возместить ущерб автомобилистам, чьи машины он задел на парковке.