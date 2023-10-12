ОРВИ, коронавирус, аллергия: чего опасаться россиянам осенью

В осенний период времени нередки вспышки сезонных простуд и не только. Важно разбираться, что именно беспокоит человека, сообщает newstracker.ru .

Новые штаммы вируса COVID-19 отличаются от предшественников тем, что инфекция намного быстрее распространяется, но количество летальных исходов заметно снижено. Выделяют следующие симптомы: кашель, заложенность носа, озноб, отсутствие аппетита, тошнота и даже рвота. Температура повышается резко.

Защититься от коронавируса можно, сели сделать прививку. Например, жители Ставропольского края не стремятся сделать прививку: пока лишь 19 человек по всему региону пришли в пункты вакцинации.

Чихание, насморк, кашель и сухость во рту – такие признаки у сезонной аллергии. До первых заморозков люди могут страдать из-за подобных симптомов. Кроме некоторых растений, осенью аллергию вызывают плесневые грибы, которые размножаются под сырой листвой.

Если здоровый человек внезапно почувствовал себя плохо, то вероятнее всего он заболел гриппом. Пациент испытывает слабость в мышцах, головную боль. Также поднимается температура.

ОРВИ доставляет такой дискомфорт человеку: насморк, кашель, боль в горле. Если заболевание проходит без осложнений, то уже спустя неделю пациент полностью восстанавливается.