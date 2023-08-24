Отчет ЦБ: Банки отразили 6,5 млн атак на счета клиентов, сохранив 911 млрд рублей россиян

Банк России сообщает, что во втором квартале финансовые учреждения отразили более 6,5 миллиона атак на счета россиян. Бдительность сотрудников не позволила мошенникам украсть 911 миллиардов рублей.

Во втором квартале злоумышленники чаще, чем ранее, пытались обмануть россиян в телефонном режиме. Преимущественно мошенники представлялись сотрудниками банка или ЦБ. Было определено 276,8 тысяч телефонных номеров, с которых звонили гражданам. Номера заблокировали по решению регулятора.

«За отчетный период Банк России инициировал 276 775 запросов операторам связи для принятия мер реагирования в отношении номеров телефонов, используемых в противоправных целях», - следует из «Обзора отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств»

Кроме того, было выявлено 8056 интернет-порталов, чья деятельность кажется ЦБ подозрительной. Информация о сайтах передана для проверки в Генеральную прокуратуру. Если факт мошенничества подтвердится, ресурсы заблокируют.

«Банк России направил в адрес регистраторов доменных имен запросы на проверочные мероприятия и снятие с делегирования в отношении 890 доменных имен сети Интернет, с использованием которых осуществлялась противоправная деятельность», - указано в отчете ЦБ

На 40% сократилось число фишинговых атак по сравнению с данными предыдущих кварталов. В период с апреля по июль 2023 года на 28,5% увеличилось количество операций, произведенных без согласия клиентов. Размер ущерба по данным операциям уменьшился на 6%.

Банк России контролирует, как финансовые учреждения справляются с защитой данных клиентов. С января 2023 года в ЦБ собирают данные для мониторинга ситуации.