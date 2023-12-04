«Отношение язвительное»: Жители Ставрополья недовольны качеством медицины в регионе

Жители Ставропольского края недовольны состоянием медицины в регионе, сообщает newstracker.ru . Издание проанализировало оставленные в сети отзывы горожан и пришло к мнению, в чем именно заключается проблема.

Претензий у жителей много. Отзывы они оставляют о разных учреждениях в регионе, но они не сильно отличаются друг от друга. Люди рассказывают, что медперсонал грубо разговаривает. Больным хамят и язвят.

«Персонал хамоватый, отношение к пациентам язвительное.». - один из отзывов

В больницах старое оборудование. В учреждениях давно не проводили ремонт: штукатурка сыпется, краска лущится, в окнах щели. Аппаратура часто зависает, поэтому переносят время УЗИ или не могут вовремя выдать документы.

«Приехала на узи, в итоге сказали, что не могут передать данные дальше, потому что у женщины видите ли завис принтер и это не ее проблема. Медицина года», — заявили горожане.

Также жители региона отмечают проблемы с записью. Часто на одно и то же время записывают разных пациентов. В итоге приходится тратить много времени на ожидание. Не всегда выходит дозвониться с первого раза. Создается впечатление, что медики специально хотят вернуть время 2000-ых годов, когда в поликлиниках было настолько шумно, потому что электронной очередью персонал воспользоваться не дает.