Педофил из Воронежа развратил более ста детей по всей России: как вычислили преступника

В современных реалиях педофилы находят жертв не на улицах города, а через интернет: общаются с несовершеннолетними, просят присылать фотографии, сообщает gorod55.ru . Следствию тяжело расследовать подобные дела из-за отсутствия свидетелей и доказательств, кроме онлайн-переписок.

«У фигуранта набралось больше сотни жертв в разных уголках нашей страны», - рассказывает следователь

Несмотря на все сложности, следственная группа устанавливает IP-адрес и находит злоумышленников. Следователь по расследованию особо важных дел следственного отдела по ЦАО города Омска Алексей Рубцов рассказал об одном из таких случаев. Он с коллегами нашел педофила, который жил в Воронеже. Бригада выехала из Омска и задержала его, чем преступник был очень удивлен. В ходе расследования нашлось более ста потерпевших несовершеннолетних, которые проживали по всей территории РФ. Алексей Рубцов отметил, что во многом раскрывать такие преступления стало возможным за счет развитых технологий СК.

«Фигурант общался и развращал массу детей по всей России, и попросту не знал или не помнил, кто из них и где проживает. Ведь все происходило в интернете без привязки к местности», - отмечает следователь по расследованию особо важных дел следственного отдела по ЦАО города Омска Алексей Рубцов

Часть преступлений уже удалось раскрыть и доказать. Интернет-маньяк несет наказание. Есть дела, расследование по которым продолжается. Следователи из Омска передают информацию коллегам из других регионов РФ. Алексей Рубцов также поделился историями о других раскрытых делах за свою практику. Иногда небольшая потерянная пуговица помогает вычислить преступника.