Перемены в Дзержинском выводят качество жизни на новый уровень

Дзержинский – город, который известен далеко за пределами Московской области. Он имеет непосредственное отношение к созданию ракетного щита страны. Чтобы люди, которые обеспечивают нашу безопасность, жили в достойных условиях, в Дзержинском постоянно совершенствуется инфраструктура. Что, где и как изменилось -читайте в нашем материале.

ЖИЛЬЕ И ДОРОГИ

Аварийное жилье – важная тема для Подмосковья в целом и Дзержинского, в частности. В прошлом году тут переехали в достойные условия семьи, которые раньше жили в доме 6 на площади Святителя Николая. Теперь люди живут в комфортном и новом доме на улице Доркина.

«Мы очень рады, то, что было и то, что стало -небо и земля. У нас тетерь тепло, комфортно, чисто и уютно», - поделилась одна из жительниц Наталья.

В городе становится не только комфортнее жить, но и передвигаться. Только в прошлом году тут отремонтировали три участка муниципальных дорог. Они обновились на улицах: Дзержинская, Карьер ЗИЛ, Энергетиков.

ОЗДОРОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ

Система здравоохранения имеет важное значение для жизни людей. Поэтому в этом направлении в округе идет активная работа.

«Мы ввели новый рентгенологический комплекс в городской поликлинике, сделали косметический ремонт детского инфекционного отделения, заменили кровлю стационара», - отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Обустраивают в округе и спортивные объекты.

«Для любителей спорта восстановлено каркасно-тентовое сооружение, установлены новые тренажеры на стадионе «Орбита», капитально отремонтированы теннисные корты, кровля бассейна «Нева», - уточнил губернатор.

ЧТО ВПЕРЕДИ

На этом развитие Дзержинского не заканчивается. Впереди – модернизация сквера им. Громцева, завершение ремонта поликлиники и больницы, проведение капитального ремонта гимназии № 5.

«Нам важно обустроить новые зоны отдыха и парки в городе, благоустроить территорию вокруг Николо-Угрешского монастыря – жемчужины Подмосковья и таким образом выйти на новый виток развития туристического кластера в городском округе», - резюмировал губернатор.

Также в Дзержинском продолжится обустройство подъездов и дворов и реализация всех региональных программ.