Площадь пожара в ангаре в Петербурге увеличилась до 1000 квадратных метров

В пресс-службе МЧС России проинформировали о том, как проходит устранение возгорания автомобильных шин в ангаре в Петербурге, пишет агентство « РИА Новости ».

Площадь возгорания увеличилась с 400 квадратных метров до 1000. В настоящее время информация о пострадавших отсутствует. Все специализированные бригады выполняют свою работу. На место происшествия также прибыли сотрудники мобильной химико-радиометрической лаборатории с целью мониторинга поступления вредных веществ в атмосферу.

Так, 5 июля, в ангаре пластиковых изделий началось возгорание. На место оперативно прибыли сотрудники пожарной службы. Было принято решение о введении повышенной готовности «Бис». Жители города выкладывают в социальные сети фото и видео дыма, который распространяется по Санкт-Петербургу.