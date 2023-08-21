Почему Подмосковье считается родиной российского триколора

Завтра вся страна отметит День российского флага. Впервые после распада СССР триколор взвился над Белым домом 22 августа 1991 года. Указом президента РФ от 20 августа 1994 года 22 августа стало государственным праздником – Днем Государственного флага Российской Федерации.

Считается, что триколор впервые появился в стране около 350 лет назад. Белый, синий и красный – важные цвета в российской геральдической традиции. На старинных иконах и цветных миниатюрах часто встречаются знамена, стяги и хоругви этих цветов.

Трехцветный российский флаг впервые подняли на «первенце» русского Военно-морского флота – корабле «Орел», построенном в XVII веке в подмосковном Дединове. Село, стоящее на Оке, которая в то время была одним из важнейших торговых путей для молодого Московского государства, как нельзя кстати подходило для расположения верфей.

Первый поход по Оке «Орел» совершил 7 мая 1669 года. Он вышел в плавание в сопровождении нескольких судов, и все корабли были обозначены триколорами. По мнению историков, стяги должны были защищать суда на Волге и в Каспийском море.

С 1858 по 1883 год цвета российского Государственного флага изменились на черный, желтый и белый. Однако новая расцветка так и не прижилась, и вскоре по указу императора Александра III бело-сине-красный флаг стал государственным символом России.

Официальный же статус флаг приобрел только в 1896 году, когда накануне коронации Николая II Министерство юстиции определило, что национальным должен «окончательно считаться бело-сине-красный цвет, и никакой другой».