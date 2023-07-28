Президент РФ: Итоговая декларация саммита «Россия-Африка» согласована участниками

Президент Владимир Путин по завершению форума «Россия - Африка» обратился к журналистам с отчетом о проделанной за дни мероприятия работы, пишет агентство «РИА Новости». Участники форума согласовали итоговую декларацию.

Владимир Путин рассказал, что спикерам России и странам Африки удалось добить взаимопонимания по многим вопросам. Принято решение передать африканским партнерам зерно, как на коммерческой основе, так и в рамках гуманитарной кампании. Россия также может продавать странам Африки продукцию химической отрасли и различные удобрения. Решено налаживать контакты в энергетической сфере.

Страны продолжать развивать отношения в сфере образования. Решено увеличить количество студентов, которые будут проходить обучение в учебных заведениях РФ. Россия поделится прикладными технологиями со странами Африки для усовершенствования различных экономических отраслей.

Будет сосредоточены силы для реализации гуманитарного обмена. Культура, туризм, развитие молодежи – этим и не только актуальным вопросам будет уделено особое значение в рамках двустороннего сотрудничества. Форум проходил два дня с 27 по 28 июля в Санкт-Петербурге.