Президент России и премьер-министр Армении обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

В среду, 5 июля, президент России Владимир Путин и премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян провели телефонный разговор, сообщается на сайте президента . Инициатором выступила армянская сторона.

В частности, особое внимание было уделено обстановке в Нагорном Карабахе. Политики еще раз пришли к общему мнению, что все заключенные ранее договоренности между РФ, Арменией и Азербайджаном должны выполняться в обязательном порядке в установленной очередности. Стороны также обсудили способы обеспечения транспортного сообщения по Лачинскому коридору.

Президент России и премьер-министр Республики Армения договорились в дальнейшем проводить встречи на различных уровнях для обсуждения актуальных вопросов .