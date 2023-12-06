Продюсер Матвиенко спрогнозировал, сможет ли новая «Фабрика звезд» стать успешной

Информация о скором запуске «Фабрики звезд» навеяла много ностальгических воспоминаний у поклонников. Сможет ли проект в современных реалиях повторить успех предыдущих конкурсов? На этот вопрос ответил продюсер Игорь Матвиенко, который работал над созданием ранних выпусков «Фабрики», информирует портал «Дни.ру» .

Игорь Матвиенко отметил, что сам уже не будет принимать участие в проекте. Прошлое нет смысла возвращать, считает музыкальный продюсер.

У нового проекта, который будет выходить на телеканале ТНТ, есть все шансы стать популярным.

«Если будет сделано хорошо, то и зрителям проект зайдет.», - рассказал «Дни.ру» продюсер Игорь Матвиенко

Игорь Матвиенко выступал продюсером проекта в 2002 и в 2004 годах. Кастинги для нового этапа музыкального конкурса уже прошли по всей России. Телеканал заявил, что премьера ожидается совсем скоро.