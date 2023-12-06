Продюсер Матвиенко спрогнозировал, сможет ли новая «Фабрика звезд» стать успешной
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Информация о скором запуске «Фабрики звезд» навеяла много ностальгических воспоминаний у поклонников. Сможет ли проект в современных реалиях повторить успех предыдущих конкурсов? На этот вопрос ответил продюсер Игорь Матвиенко, который работал над созданием ранних выпусков «Фабрики», информирует портал «Дни.ру».
Игорь Матвиенко отметил, что сам уже не будет принимать участие в проекте. Прошлое нет смысла возвращать, считает музыкальный продюсер.
У нового проекта, который будет выходить на телеканале ТНТ, есть все шансы стать популярным.
«Если будет сделано хорошо, то и зрителям проект зайдет.», - рассказал «Дни.ру» продюсер Игорь Матвиенко
Игорь Матвиенко выступал продюсером проекта в 2002 и в 2004 годах. Кастинги для нового этапа музыкального конкурса уже прошли по всей России. Телеканал заявил, что премьера ожидается совсем скоро.