Прошло первое заседание по делу об убийстве и изнасиловании несовершеннолетней в Дивногорске

В среду, 13 декабря, прошло первое заседание по делу об изнасиловании и жестоком убийстве 16-летней девушки в Дивногорске. Подозреваемый гражданин Иван Папенко признал вину и раскаялся в совершении преступления, сообщает prmira.ru . Следующее заседание назначено на 14 декабря.

Сегодня были опрошены некоторые свидетели по делу. Также слово предоставили подозреваемому. Представители СМИ не могли присутствовать на заседании, потому что изнасилование было совершено против несовершеннолетней. Заседание проходило в Красноярском краевом суде.

14 июля 2023 года Иван Папенко был освобожден. Он находился в колонии из-за разбоя, убийства и изнасилования. Согласно версии следствия, через восемь дней после освобождения молодой человек отправился к местному магазину с целью ограбить кого-то из присутствующих там людей.

Гражданин Папенко заметил девушку. Он угрожал ей и силой заставил отправиться с ним в лесной массив. Мужчина надругался над ней, убил, а потом забрал ее личные вещи из сумки. Трагедия произошла вечером 22 июля, а тело девушки обнаружили волонтеры только 24 числа. Ранее судимого гражданина задержали сразу.