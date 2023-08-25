Рассказываем, какие перемены приходят в Домодедово

Домодедово – один из самых крупных и самых густонаселенных городов Подмосковья, в который нередко переезжают и жители столицы. Людей сюда тянет благоустроенность, возможность учить и развивать детей и в то же время находиться недалеко от Москвы.

ЖИТЬ И РАБОТАТЬ

По оценкам специалистов средняя зарплата в Домодедово сегодня превышает 81 тыс. рублей, что на общем уровне рынка труда выглядит вполне достойно. Так что многие даже отказываются от поездок в столицу на работу. Тем более, что только в последнее время в округе создали без малого 12,5 тыс. рабочих мест.

Что же касается остальной инфраструктуры, она ничем не уступает столичной. Так, по программе «100 прудов и озер» тут расчистили берега 55 водоемов. Работа продолжится и дальше, в Домодедово станут очищать не меньше двух озер или прудов в год и благоустраивать не меньше одного родника.

В округе построили поликлинику в микрорайоне Южный на 400 мест, блок диспансеризации на улице Пирогова 9.

«Капитально отремонтирована городская и Растуновская поликлиники, сельские амбулатории», - отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Впереди - капитальный ремонт существующего хирургического корпуса и строительство нового, возведение подстанции скорой помощи.

СПОРТ С НАСТРОЕНИЕМ

Также в городе построены второе здание Домодедовского лицея №3 и школы №12, четыре детских сада. Капитально отремонтировали 7 школ и 3 сада. Открыли 5 «Точек роста». В нескольких учреждениях закончился и продолжается капитальный ремонт.

«Мы открыли парк «Городской лес» и «Константиновский», начинаем работы по благоустройству лесопарка «Гальчино» - он станет вторым парком Домодедова на сельской территории. Там же, в Гальчино построим новый стадион, а на территории стадиона «Авангард» завершаем строительство первого в Подмосковье полноразмерного футбольного манежа и ФОКа с ледовой ареной», - подчеркнул губернатор.

Кроме того, в округе появилось 7 многофункциональных спортивных площадок.