Рассказываем, какие перемены пришли в Долгопрудный за последние пять лет

Долгопрудный, который в этом году отмечает 65-летие, известен как колыбель воздухоплавания и космонавтики. В городе инноваций и высоких технологий стараются под стать научным достижениям развивать и социальную инфраструктуру, систему здравоохранения, образования. В общем, все, что делает жизнь людей лучше. Подробности – в нашем материале.

ОТ ПЛОЩАДОК ДО КОТЕЛЬНЫХ

Для каждого из нас очень важен комфорт. И не только в собственном доме, но и за его пределами. В Долгопрудном в последние годы качество городской среды выросло. Здесь обустроили 16 новых детских игровых площадок и еще 40 реконструировали. Провели капитальный ремонт моста через Котовский залив.

Для автомобилистов поездки стали комфортнее благодаря отремонтированным 13 участкам или 8 километрам дорог местного значения.

«Идет реконструкция котельных на улице Спортивной 3а, Ленинградской, 19. Более 270 млн руб. направлено на медоборудование для Центральной городской больницы», – отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

ПОВЫШАЯ УРОВЕНЬ

Кстати, о больнице: она постоянный участник всех пилотных проектов Министерства здравоохранения Московской области. В учреждении в последнее время модернизировали первичное звено, приемное отделение, отделение ортопедической помощи. На региональные деньги установлено порядка 200 едиництехники, в том числе офтальмологическоеи кардиологическоеоборудование, новаятехника для гемодиализа. В детской поликлинике появился новейший аппаратУЗИ.

Конечно, не выпадает из поля зрения система образования.

«Идет строительство пристройки на 300 мест к школе № 14, пристройки к школе № 7 на 1,5 тыс. мест. Капитально отремонтированы здания и благоустроены территории школы № 6 и Физмат лицея № 5», – подчеркнул Андрей Воробьев.

Поэтапная реконструкция проходит в парках городского округа. Благодаря региональной программе обновляются парки: Центральный на Молодежной улице, Мысово в Новых Водниках. У театра «Город» появилась уютная площадь с фонтаном.