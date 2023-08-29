Рассказываем, какие перемены пришли в Дубну в последние годы

Дубна – уникальное место не только на карте Подмосковья, но и всей России. Легендарный наукоград, где совершаются грандиозные открытия и работает известная на весь мир ОЭЗ «Дубна» с каждым годом становится все более уютным и благоустроенным. Какие перемены пришли сюда в последние годы – читайте в нашем материале.

ХИРУРГИЯ ВЫСШЕГО УРОВНЯ

Наукоград сейчас обладает всей необходимой инфраструктурой, необходимой для комфортной жизни людей. Здесь открыт хирургический корпус дубненской городской больницы, тут созданы новые отделения оперативной онкологии и абдоминальной хирургии. Распахнул двери детский хирургический корпус, отремонтирован родильный дом.

«Вместе мы совершенствуем социальную сферу, развиваем образование и здравоохранение», - отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В частности, после капитального ремонта открылся детский сад, который не работал до этого 8 лет. Обновили в городе школу №4, на базе которой создали областной физико-математический лицей. Две старейшие школы Дубны вошли в президентскую программу. Ремонт школы №2 начнется в 2024 году, а школы №1 – в 2025-м.

ЭКОЛОГИЧНО И УВЛЕКАТЕЛЬНО

Многое сделано для улучшения экологической ситуации в наукограде. Закрыты и рекультивированы два полигона ТКО.

А еще в городе появляется все больше мест для комфортного отдыха. Благоустроена набережная им. Д. И. Менделеева и пляжная зона в местном парке. Открылся сквер за ТЦ «Терминал». На Комсомольской набережной появился скейтпарк, а на правом берегу Волги открылась первая в городе площадка для выгула собак. В разных частях наукограда появились детские игровые площадки, установленные по губернаторской программе.