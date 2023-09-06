Рассказываем, какие перемены пришли в Зарайск в последние годы

Последние пять лет стали одними из самых позитивных в жизни одного из старейших городов Подмосковья – Зарайска. Отдаленная территория из года в год преображается и становится местом притяжения туристов. Одновременно с развитием системы гостеприимства тут создаются комфортные условия и для местных жителей. Подробности – в нашем материале.

УЮТНО И СВЕТЛО

Для города, который отдален от столицы, важнейшей задачей является создание новых рабочих мест. За последние годы тут нашли себе занятие больше 630 человек, которые устроились на работу в 91 вновь открывшуюся организацию.

«Существенные перемены пришли в систему ЖКХ. По программе «Светлый город» по 53 адресам установлено 444 опоры освещения, 1230 светильников. Завершен капитальный ремонт в 38 домах и 196 подъездах. Мы привели в порядок кровлю 11 домов, в 32 дворах выполнен ямочный ремонт. Обустроено 265 контейнерных площадок», – подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Кроме того, в округе создали новые парковочные пространства и тротуары, капитально отремонтировали 17 участков дорог.

ВОДА – ЧИЩЕ, ПРОСТРАНСТВА – БОЛЬШЕ

Также жители Зарайска стали получать в свои квартиры чистую и качественную воду. Теперь обитатели деревни Титово, поселков Зарайский и Отделения 2 совхоза «Зарайский» не ставят фильтры – нет необходимости. В планах на ближайшие годы – возведение ВЗУ в 14 населенных пунктах округа. Еще в округе построили 16 блочно-модульных котельных и провели топливо по проекту социальной газификации в 252 дома.

Больше пространств стало в округе и для комфортного отдыха. Беспятовская роща преобразилась. Тут появились освещение, спортивные и игровые площадки.

«Благоустроили набережную реки Осетр, парк у ЦД «Победа», сквер у ДК им. Леонова. Обустроили пляж, волейбольную площадку, парковочную зону, дорожки для прогулок, установили арт-объекты, спасательную вышку», – уточнил губернатор.

Обновлена Зарайская ЦРБ, построены ФАПы в деревнях Журавна, Авдеево, Ерново, Макеево, Летуново.