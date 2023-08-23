Рассказываем о переменах, которые улучшают качество жизни в Волоколамске

Волоколамск – город воинской славы, жители которого верно хранят память о подвигах своих предков. Вместе с тем, не забывая истории, округ постоянно развивается, выходит на новый уровень жизни. Юные волоколамцы ходят в обновленные школы и сады, здесь строят важные социальные объекты. Как изменилась жизнь города за последние пять лет – в нашем материале.

ТЕПЛЕЕ И НАДЁЖНЕЕ

В Подмосковье реализуется масштабная программа по повышению эффективности энергоснабжения городов. И Волоколамск не стал исключением. Здесь строят сети и котельную в деревне Судниково и котельную в Волоколамске на Северном шоссе.

А в деревнях Стеблево и Княжево идут работы по социальной газификации.

УЧИТЬСЯ С КОМФОРТОМ

Не забывают в округе и про сады и школы.

«Продолжаем развитие территории с учетом наказов и пожеланий жителей. Капитально отремонтировали здания 24 школ и садов. Построили школу искусств, здания гимназии и Волоколамской средней школы № 3», – отмечает губернатор Московской области Андрей Воробьев.

К 1 сентября после капитального ремонта откроется Чисменская школа, во многих учреждениях уже завершили обновления.

Кроме того, современной аппаратурой оснастили Волоколамскую ЦРБ, теперь жителям не надо мотаться в соседние округа, чтобы сделать МРТ или КТ.

ТЕРРИТОРИИ ДОСУГА

Активными темпами в муниципалитете идет благоустройство. Реконструирована Центральная площадь и Вечный огонь, капитально отремонтирован мемориал «Героям-панфиловцам». В этом году приведут в порядок памятник «Взрыв».

«После масштабной реконструкции открыли парк Победы, реализовали проект благоустройства зоны отдыха в Волоколамске, обновили городскую плотину. Благоустроили сквер у Дворца спорта «Лама» и территорию у железнодорожного вокзала», – подчеркивает губернатор.

В селе Сычево для любителей спорта построили ФОК «Жемчужина». А до конца года в Волоколамске заработает ФОК с крытым катком.