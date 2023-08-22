Рассказываем о важных переменах, которые происходят в Воскресенске

В этом году Воскресенску исполнилось 85 лет. Несмотря на возраст, город развивается и, можно сказать, молодеет. За последние пять лет тут построили и капитально отремонтировали несколько школ и объектов здравоохранения, а также спортивных и досуговых учреждений.

ОБНОВЛЕНИЕ И ОБЪЕДИНЕНИЕ

В 2019 году капремонт пережила старейшая городская школа № 2. Здание 1936 года постройки повидало многое – в годы войны тут располагался госпиталь. После обновления больше 600 ребят учатся в современных условиях в историческом здании. На следующий год ремонт пришел в школу № 4, в прошлом – в школу № 5. Оба здания 1938 года постройки переродились для более чем 1100 учеников. Получил в ходе капремонта новую аппаратуру и класс робототехники «Лицей 22 им. Стрельцова П.В.».

Два года назад в Воскресенске построили Афанасьевский мост, благодаря чему сразу четыре деревни правобережной части округа получили доступ к южной части Воскресенска и стал возможен выезд из города на автодорогу Ачкасово – Городище – Глиньково.

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ТЕЛА И ДУХА

На новый уровень в Воскресенске вышли и учреждения здравоохранения. Здесь капитально отремонтировали инфекционное и хирургическое отделения больницы № 2, Центр здоровья и детскую поликлинику.

«В селе Невское открылся ФАП, а в поселке Виноградово – ОВОП (отделение врача общей практики. – Прим. ред.)», – отмечает губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Для юных и взрослых спортсменов в округе построили ФОК с крытым катком на улице Менделеева, ледовую арену им. Каменского, провели капитальный ремонт Дворца водного спорта «Дельфин» и построили музыкальную школу «Элегия». Это позволило почти вдвое увеличить количество учащихся (раньше школа располагалась в здании одной из гимназий. – Прим. ред.). А в 2020 году у воскресенцев появился Дом культуры в поселке им. Цюрупы.