Рейтинг FIT SERVICE самых дорогих и доступных городов по стоимости обслуживания автомобиля

Фото: [ Аналитическая служба международной сети автосервисов FIT SERVICE ]

Начинается рейтинг с суммы 11 185 рублей (цена в Москве), а заканчивается 6 248 рублей (такой средний чек обслуживания авто в Челябинске). К самым доступным городам эксперты отнесли: Омск, Владивосток и Челябинск.

Директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Татьяна Овчинникова отметила, что данные рейтинга напрямую связаны с уровнем жизни в регионе. Ведь в стоимость услуг автосервисов заложены заработные платы сотрудников. В столице России и курортном городе Краснодаре уровень дохода населения выше, чем в других населенных пунктах.

«Естественно, что в Москве и Краснодаре зарплаты выше, чем в Челябинске и Владивостоке. Также в городах различны сами автопарки. То есть, чем ближе к столице, тем интенсивнее используется автомобиль, тем больше доля европейских, американских машин. Так, если в Москве и Санкт-Петербурге в топ-3 марок по частоте машинозаездов на сервис входят Volkswagen и Ford, то на Урале (Екатеринбурге и Перми) это будет Lada и Hyundai, в Сибири – Toyota и Nissan. Обслуживание русских и японских марок сегодня, конечно, дешевле, чем американских и европейских», - отметила директор международной сети автосервисов FIT SERVICE, Татьяна Овчинникова

Выборка была сделана на основе данных, полученных из СТО 16 городов-миллионников.