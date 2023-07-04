РИА Новости: Обвиняемый в шпионаже гражданин по решению суда переведен в СИЗО

Агентство « РИА Новости » узнало последние новости о ходе судебного заседания относительно иностранного гражданина, которого обвиняют в шпионаже. Ранее в Лефортовский суд г. Москвы поступило ходатайство от ФСБ об аресте гражданина С.П. Ерменко.

Суд удовлетворил просьбу правоохранительных органов. Иностранный гражданин С.П. Ерменко, которого обвиняют в шпионаже, помещен в СИЗО сроком на два месяца.

Об иностранном шпионе известно мало. По причине засекреченности дела, кроме фамилии правонарушителя, других данных нет. В суде также не раскрывают всей информации о том, как проходило заседание. Согласно законодательству РФ за шпионаж человек может получить от 10 до 20 лет лишения свободы (статья 276 УК РФ).