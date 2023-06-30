Сергей Лавров рассказал о судьбах детей из зоны СВО, которых усыновили в РФ

В ходе пресс-конференции Сергея Лаврова журналист обратился к министру иностранных дел с вопросом о судьбе детей, которых вывезли из зоны боевых действий на территорию РФ. Прямая трансляция конференции проходит в прямом эфире ТАС .

Сергей Лавров рассказал, что детей, которые проживают в зоне проведения СВО и по каким-либо причинам остались без родителей, вывезли в РФ. Их усыновляют приемные родители или забирают родственники.

В случае если родные родители найдутся и захотят забрать детей, никто не вправе в этом препятствовать. Списки с именами таких детей – это не секретная информация. Москва готова передавать данные в Евросоюз в соответствующие органы. Сергей Лавров отметил, что Россия всегда готова к диалогу и действует в рамках мировой юрисдикции.