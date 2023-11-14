«Сгусток клеток»: Гинекологи Тюмени оценили предложение депутатов ГД об абортах

Тюменский акушер-гинеколог Ирина Верещагина высказала мнение, что не стоит запрещать женщинам делать аборты. Во-первых, процедура прерывания беременности не сильно влияет на демографию. Во-вторых, женщина не всегда беременеет добровольно и имеет право выбора, сообщает nashgorod.ru .

Гинеколог Ирина Верещагина привела статистические данные по Тюменской области.

«У нас в области число абортов идет на спад, насколько мне известно, показатель прерывания беременности в этом году колеблется на уровне 16, это значит, что на 100 рожденных в области детей приходится 16 абортов. Причем чаще всего беременность прерывают взрослые женщины, у которых уже есть дети. Обычно они просто понимают, что финансово не потянут еще одного ребенка. Если им не окажет помощь квалифицированный врач, то они пойдут к бабке-целительнице с проволочной вешалкой или будут непонятные таблетки на черном рынке покупать», — говорит гинеколог.

Врач рассказала, что женщины не всегда беременеют по собственной воле. Сразу думаешь об изнасиловании. Да, такое происходит. Но бывают тираны-мужья, которые против воли женщины решают о продолжении рода. Одним словом, случаи совершенные разные, но важно, чтобы у каждой женщины был выбор.

«Ситуации разные и нельзя запрещать женщине распоряжаться ее телом», — считает Верещагина.

Гинеколог из частной тюменской клиники, который решил остаться анонимным, считает, что женщины все равно будут делать аборты. Начнут искать в интернете народные способы или обращаться к специалистам, которые будут проводить операции в антисанитарных условиях. Это увеличит риск бесплодия и развития различных заболеваний.

«Медикаментозный аборт — это чудо медицины. Минимальный вред для здоровья и решение проблемы с нежелательной беременностью. Причем после этого женщина не теряет возможность забеременеть и родить здорового ребенка», — говорит врач.

Не все женщины будут искать способы прерывания беременности. Найдутся те, кто будет рожать, но потом оставлять новорожденного в больнице. Еще хуже, когда мертвых младенцев выбрасывают в мусорные баки или канализационные люки.

«Все прекрасно понимают, что за 8 недель в государственной клинике практически никто не успеет прервать нежелательную беременность. И чего мы добьемся? Помимо перечисленного, у нас будут заполнены бейби-боксы, мы начнем находить мертвых младенцев в канализации и контейнерах, у нас может вырасти число самоубийств, да что угодно! Этого нельзя допустить!», — говорит анонимный собеседник «Нашего города».

Представители церкви поддерживают предложение депутатов ГД о необходимости регулирования вопроса абортов и запрет проведения операций в частных клиниках. Священники отмечают, что маленький ребенок - это уже человек, а, значит, женщина сознательно убивает его. Анонимный доктор категорически не согласен.

«У клеток на первых неделях никакого сердца нет и убрать этот сгусток клеток — это в вопросе гуманности то же самое, что избавиться от вируса. Нет там никакого ребенка на ранних сроках», — говорит врач.

Тюменское феминистическое сообщество также выступает против абортов.

«У нас в Госдуме около 15% женщины. И только они могут высказать компетентное мнение по вопросу. Обратите внимание, сегодня женщины-политики со всей страны говорят о том, что это бред. Не может человек, у которого вовсе нет матки, распоряжаться матками всех россиянок», — считает представительница тюменского феминистического сообщества Милана Романова.

Пока в частных клиниках Тюмени еще можно делать аборты, но в ближайшее время, возможно, произойдут изменения в работе организаций.