Снег только на «Доне»: 17 января все федеральные трассы Подмосковья будут абсолютно сухими

В субботу, 17 января, на федеральных трассах Московской области ожидается преимущественно сухая погода без осадков. Об этом свидетельствует оперативный прогноз от компании «Автодор», сообщил REGIONS.

Согласно данным компании, на основных магистралях — М-1 «Беларусь», М-3 «Украина», М-11 «Нева» и М-12 «Восток» — в течение всего дня сохранится ясная и сухая погода. Ожидаемые осадки затронут лишь автомагистраль М-4 «Дон», где местами прогнозируется снег, однако на подмосковном участке этой дороги он не ожидается.

«Согласно пункту 10.1 ПДД, скорость движения необходимо выбирать с учетом технических характеристик автомобиля, состояния проезжей части, погодных условий и видимости», — предупредили водителей в компании «Автодор».

При этом МЧС по Московской области предупреждает автомобилистов о вероятности сильного тумана в утренние часы, что потребует дополнительной осторожности на дорогах. Ведомство призывает граждан сохранять самообладание и хладнокровие в любой нештатной ситуации. При возникновении реальной угрозы или чрезвычайного происшествия следует без промедления набрать единый номер для связи со всеми оперативными службами.

Ранее сообщалось, что пьяный отец посадил за руль 10-летнего сына, чтобы доехать домой из гостей.