Сотни тысяч жителей Подмосковья ощутят перемены к лучшему с запуском Мытищинской хорды

Мытищинская хорда – дублер одного из самых загруженных участков МКАДа на севере. Современную четырехполосную дорогу прокладывают от Афанасовского шоссе через Болтино до Тарасовки. Предполагается, что благодаря новому 16-километровому участку дорожной сети примерно на 20-30% разгрузятся Ярославское, Дмитровское и Осташковское шоссе, а из Мытищ и Пушкино удастся вывести часть транзитного транспорта. Перемены к лучшему коснутся 850 тыс. человек.

ВЫЕЗД ИЗ ПРОБОК

Мытищинская хорда – первый концессионный проект Подмосковья по дорогам. Она имеет колоссальное значение для жителей региона. А потому и возводить ее стараются в максимально сжатые сроки. Прорабатывается возможность досрочно сдать 10 километров трассы от Афанасовского до Пироговского шоссе в январе 2024 года. В итоге жители смогут почти вдвое меньше тратить времени на путь из Пушкино в Долгопрудный или из Мытищ в Лобню. Пока на такие поездки уходит примерно час. К концу же будущего года хорду запустят полностью.

Современная трасса соединит Дмитровское и Ярославское шоссе. Параллельно идет реконструкция части Пироговского шоссе – от Волковского шоссе до Мытищинской хорды. Организовываются удобные съезды.

Как рассказал сказал первый заместитель генерального директора компании – концессионера Группы «ВИС» Сергей Юдин, из 11 мостов и путепроводов, предусмотренных на трассе, активно реализуется 10. Четыре из них находятся в высокой степени готовности.

А директор проекта ООО «ПФ «ВИС» Александр Максаков уточнил, что также предусмотрено строительство развязок в населенных пунктах (схема движения по ним представлена выше – Прим. ред.).

«Самая крупная из них – в районе Осташковского шоссе, е площадь – 1,5 км²», - подчеркнул он.

ПУТЬ С УСКОРЕНИЕМ

Предполагается, что после выхода на полную мощность хорда сможет пропускать порядка 40 тыс. автомобилей в сутки. А максимальная скорость движения ЗДЕСЬ достигнет 110 км в час.

Местные жители, к слову, ждут не дождутся ввода новой трассы.

«Для меня, как жителя Мытищ дорога очень важна. Мне будет удобнее ездить к близким в Дубну и не придется тратить время в пробках. Сейчас мой путь до Дубны в выходной день занимает не менее 3 часов», - рассказала местная жительница Евгения Вышковская.

Ощутят перемены и жители поселка Пирогово и близлежащих населенных пунктов, а также все, кто ездит на Клязьминское водохранилище и благодаря реконструкции участка Пироговского шоссе. В часы пик тут люди проводят в пробках по 1,5-2 часа. Помимо обновления самой трассы, тут обустроят тротуар от Олимпийского проспекта до остановки «МИСИ» и сделают велопешеходную дорожку от ул. Угольной до Мытищинской хорды. А с левой – велодорожку и пешеходный тротуар от Волковского шоссе до ул. Угольной.

Параллельно продолжается реконструкция путепровода через ж/д на пересечении Пироговского шоссе с Олимпийским проспектом. Проезжую часть на нем расширят с 2 до 4 полос. Работы выполнены уже на 75%.

«Общая протяженность Мытищинской хорды – 16 км, на сегодняшний момент степень готовности – 46%», - отметил заместитель председателя правительства Московской области - министр транспорта и дорожной инфраструктуры Алексей Гержик.