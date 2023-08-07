Спецпредставитель КНР на встрече в Джидде рассказал, как закончить конфликт на Украине

В Саудовской Аравии прошли переговоры о том, как может закончиться конфликт на Украине. Россия на мероприятие приглашена не была. Участие приняли представители более 40 стран, в частности, КНР. В МИД Китая рассказали, как прошла встреча, пишет агентство « РИА Новости ».

В МИД КРН сообщили, что Китай будет помогать странам найти мирный способ решить конфликт. Спецпредставитель готов и дальше выстраивать доверительные отношения между участниками обсуждений, чтобы украинский кризис был урегулирован политическим путем. Добиться этого также возможно при условии укрепления диалога всех сторон.

«Специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй по приглашению посетил Джидду, Саудовская Аравия, для участия в международном заседании по вопросу Украины. Он провел обширный обмен мнениями со всеми сторонами по политическому урегулированию украинского кризиса, изложил позицию и предложения Китая, выслушал мнения и предложения других стран, добившись большего международного консенсуса», - отметили в МИД КНР

В Джидде спецпредставитель КНР рассказал участникам мероприятия свое видение, как можно урегулировать конфликт. При этом важно было услышать мнения остальных представителей стран. В свою очередь члены переговоров положительно отреагировали на присутствие Ли Хуэя на встрече.

После завершения переговоров европейский дипломат, который пожелал остаться анонимным, рассказал британской газете The Financial Times главный посыл встречи – Украина должна остаться целостной. То, чтобы Киев отдал часть своих земель России, исключено.