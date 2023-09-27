Теснота и ржавчина вокруг: казанский зооботсад требует срочной реконструкции, но денег нет
Фото: [inkazan.ru]
В Татарстане с 2020 года планируют провести реконструкцию территории зооботсада, но до сих пор ничего не было предпринято, чтобы улучшить условия проживания животных, сообщает inkazan.ru.
Концепция обновления зоопарка уже согласована. Планируется, что работы будут проходить в несколько этапов. Для реализации плана необходимы деньги, которых пока в местном бюджете нет. Фоторепортаж Inkazan доказывает, что зооботсад находится в критическом состоянии.
Фото: [inkazan.ru]
Здания, расположенные на территории зооботсада, требуют ремонта. Постройки советских времен давно потрескались, облезла краска, металлические конструкции поржавели, а деревянные рамы пришли в негодность.
Для посетителей развешены таблички и стенды с полезной информацией, но буквы давно выгорели. Возле вольеров с животными нет необходимых данных о каждом виде. Сами клетки сильно поржавели.
Фото: [inkazan.ru]
От некоторых вольеров исходит неприятный запах. Для животных не созданы комфортные условия существования. Так, медведь ютится в маленькой клетке, где ему тяжело развернуться.
Корреспондент отметил, что персонал относится к зверям хорошо. Можно встретить сотрудников, которые кормят и убирают клетки, при чем, делают это с радостью и добротой.
Стоимость билета для взрослых посетителей составляет 250 рублей, для детей – 150 рублей.