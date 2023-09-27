Теснота и ржавчина вокруг: казанский зооботсад требует срочной реконструкции, но денег нет

В Татарстане с 2020 года планируют провести реконструкцию территории зооботсада, но до сих пор ничего не было предпринято, чтобы улучшить условия проживания животных, сообщает inkazan.ru .

Концепция обновления зоопарка уже согласована. Планируется, что работы будут проходить в несколько этапов. Для реализации плана необходимы деньги, которых пока в местном бюджете нет. Фоторепортаж Inkazan доказывает, что зооботсад находится в критическом состоянии.

Фото: [ inkazan.ru ]

Здания, расположенные на территории зооботсада, требуют ремонта. Постройки советских времен давно потрескались, облезла краска, металлические конструкции поржавели, а деревянные рамы пришли в негодность.

Для посетителей развешены таблички и стенды с полезной информацией, но буквы давно выгорели. Возле вольеров с животными нет необходимых данных о каждом виде. Сами клетки сильно поржавели.

Фото: [ inkazan.ru ]

От некоторых вольеров исходит неприятный запах. Для животных не созданы комфортные условия существования. Так, медведь ютится в маленькой клетке, где ему тяжело развернуться.

Корреспондент отметил, что персонал относится к зверям хорошо. Можно встретить сотрудников, которые кормят и убирают клетки, при чем, делают это с радостью и добротой.

Стоимость билета для взрослых посетителей составляет 250 рублей, для детей – 150 рублей.