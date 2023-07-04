«Транснефть»: Авария на МАЭК не стала причиной остановки работы нефтепровода

Нефть продолжает курсировать в Китай по территории Казахстана, сообщает oilcapital.ru . Не нарушена логистика поставок и в Самару, откуда нефть направляется по МНП «Дружба». Работа МНП Атырау восстановлена. Нефтепровод функционирует в прежнем режиме.

Издание напоминает, что 3 июля на ТЭС ТОО «МАЭК» произошло аварийное отключение, вследствие чего в ряде регионов РФ отсутствовала электроэнергия.

Авария отразилась на работе предприятий и уровне жизни жителей Казахстана. Так, временно была прекращена добыча нефти и приостановлена работа Атырауского НПЗ. Также аварийное отключение привело к дефициту бензина в Казахстане. В настоящее время поставки Аи-95 восстановлены. В Казахстане хватило бы горючего на 15 суток.