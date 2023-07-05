«Транснефть» раскритиковала подход к работе западных журналистов

В компании отметили, что ряд известных изданий публикуют данные о транспортировке российской нефти, которые не соответствуют действительности. Речь идет о таких СМИ: Bloomberg, Reuters, Argus, Refinitiv, Platts. В компании предположили, что таким способом Запад пытается намеренно ухудшить репутацию России на мировом сообществе. Также на основании недостоверных данных вводят антироссийские санкции.

Издание «oilcapital.ru» отмечает, что компания «Транснефть» не публикует официальные данные по экспорту нефти. Возможно, это побуждает западных журналистов проводит собственные исследования и строить гипотезы.