В Ростове хакер блокировал компании в знак протеста против спецоперации

Житель Ростова-на-Дону решил демонстрировать свое негативное отношение к проведению спецоперации при помощи хакерских атак, сообщает rostovgazeta.ru .

Мужчина препятствовал полноценной работе банковских учреждений и компаний топливо-энергетической сферы. Правоохранительные органы нашли нарушителя. Было возбуждено уголовное дело.

Железнодорожный районный суд обязал жителя Ростова выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей и приговорил к двум годам лишения свободы. Своей вины мужчина не отрицал. Он признался, что преследовал цель заблокировать работу банков и ряда компаний топливо-энергетического комплекса. Таким образом он выступал против проведения СВО.

Последнее громкое дело с ростовскими хакерами было в июня нынешнего года, когда с банковских карт иностранных жителей мошенники снимали деньги.