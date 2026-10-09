С наступлением первых заморозков дачный водопровод оказывается в зоне риска. Оставленная в трубах, насосе или наружном кране вода после сильного похолодания способна привести к трещинам и протечкам. Наибольшую опасность представляют участки системы, проложенные на улице, в холодном подвале или другом неотапливаемом помещении. Об этом корреспонденту REGIONS рассказал Руслан Смирнов, эксперт в сфере загородного строительства.

Специалист советует начать с главного вопроса: как будет использоваться дом зимой. Если дача отапливается круглый год, достаточно не допустить промерзания труб. Если же дом закрывают до весны и отопление отключают, водопровод нужно полностью подготовить к простою.

«Нельзя просто перекрыть воду и уехать. Вода все равно останется в трубах, насосе, фильтрах, кранах. Если дом зимой не отапливается, систему нужно осушить, а не просто перекрыть один вентиль», — рассказал Смирнов.

Шаг первый — перекрыть воду

Первым делом перекрывают главный кран. Когда вода поступает из скважины или колодца через насосную станцию, подачу отключают вместе с оборудованием — в соответствии с инструкцией производителя.

Затем открывают краны в доме: это сбрасывает давление и позволяет воде уйти. Если в системе есть сливные краны в нижних точках, задействуют и их. Именно там нередко скапливается вода, которую простым открытием смесителя удалить не удается.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Евгения Гавриленко ]

Шаг второй — не забыть про насос и фильтры

Насосная станция, гидроаккумулятор, фильтр и другое оборудование тоже требуют подготовки к зиме. Порядок слива при этом зависит от конкретной системы.

«Проходим весь дом по точкам — кухня, ванная, туалет, наружные краны. Открыли краны, посмотрели, откуда вода уходит. Главное, чтобы в системе не осталось закрытых участков с водой», — объяснил эксперт.

Шаг третий — уличные краны

Садовый шланг снимают, сливают из него воду и убирают туда, где он не промерзнет. Наружный кран Смирнов рекомендует перекрыть отдельным вентилем внутри дома, если такая возможность предусмотрена, после чего открыть его и слить остатки.

«Шланг не надо оставлять подключенным зимой, потому что вода в нем замерзает, расширяется и может повредить не только сам шланг, но и соединение с краном», — рассказал Смирнов.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

Шаг четвертый — трубы в холодных местах и бойлер

Если водопровод частично проходит через холодный подвал, чердак, гараж или другое неотапливаемое помещение, трубы стоит утеплить. Для этого применяют специальные теплоизоляционные кожухи и материалы, рассчитанные именно на трубы.

«Если на даче установлен водонагреватель, его тоже нельзя оставить с водой в холодном доме. Перед сливом нужно отключить питание и дать воде остыть, а дальше — по инструкции конкретной модели. У разных бойлеров порядок слива может отличаться», — сказал Смирнов.

Когда дача отапливается зимой, полностью сливать водопровод обычно не нужно. Но важно следить, чтобы температура в доме не опускалась до замерзания, а трубы в холодных зонах оставались защищенными. Особое внимание — участкам возле наружных стен и в неотапливаемых помещениях.

Эксперт предупреждает: если трубы уже замерзли, отогревать их открытым огнем категорически нельзя. Это чревато пожаром или повреждением трубы. Безопасный способ — постепенный нагрев, например, теплым воздухом.

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