Воздушный шарик изменил цвет спустя три года: житель Волгограда подал в суд на продавца

Суд рассмотрел жалобу жителя Волгограда о том, что приобретенный им три года назад воздушный шарик потерял первичный внешний вид, сообщает novostivolgograda.ru .

Горожанин приобрел воздушный шарик с изображением мультипликационного героя Свинки Пеппы. Спустя три года цвет резинового изделия изменился. Разобрать, кто именно изображен на шарике, стало сложно. Мужчина решил обратиться в суд, подав иск на продавца товара.

Волгоградец приобрел шарик за 100 рублей. Он посчитал, что продавец должен вернуть ему эти деньги, а так же выплатить неустойку в размере 800 рублей. Моральный ущерб житель Волгограда оценил в 8 тысяч рублей. Таким образом, истец хотел взыскать с продавца практически 9 тысяч рублей.

В суде мужчина натаивал, что изначально продавец должен был сообщить, что через время шарик потеряет свой первоначальный внешний вид. В свою очередь продавец утверждал, что истец слишком долго пользовался воздушным шариком. Суд не удовлетворил ни одно из требований истца.

Жители Волгограда предприимчивые. Так, еще один мужчина приобрел 40 рулонов туалетной бумаги. Измерил каждый из них и обратился с жалобой к магазину «Ашан» из-за того, что в рулоне было меньше туалетной бумаги, чем обещал производитель.