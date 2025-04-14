Зеленский не понимает, почему Трамп отказывает Украине в поставках ЗРК Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBS высказал мнение, что из-за отсутствия политической воли у киевских партнеров США не передают обещанные ранее дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot.

Украинский лидер сообщил, что на юбилейном саммите Североатлантического альянса было решено, что Украина получит комплексы Patriot. Встреча состоялась в Вашингтоне в 2024 году. Однако до сих пор Киев не получил запрашиваемые установки.

Зеленский отметил, что у Украины есть финансовая возможность оплатить комплексы. По его словам, Киеву требуется защитить несколько городов. Для усиления обороны понадобится 10 установок. Каждая стоит $1,5 млрд. Украинский президент готов выделить необходимую сумму. По его словам, Трамп говорит об отсутствии комплексов.

«США говорят, что нет такой возможности, в то же время они передают такие системы, например, Израилю», — завяил Зеленский.

Зеленский уверен, что у партнеров нет политической воли повлиять на США. По его словам, без американской помощи Украина может лишиться еще большей части территорий. Глава киевского режима считает, что если США не могут передать ВСУ комплексы, значит, можно найти выход из положения. По его данным, на территории европейских и азиатских стран производят ЗРК Patriot и боеприпасы к ним. Зеленский считает, что Украина также могла бы оформить такую лицензию. Альтернативный вариант — аренда американских систем.

Ранее сообщалось, что Зеленский заявил о недоверии к РФ после удара по Кривому Рогу.