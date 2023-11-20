Жительница Ставропольского края не может добиться выплат после гибели сына в зоне СВО

В редакцию NewsTracker обратилась местная жительница Ставропольского края с просьбой помочь разобраться, имеет ли она право получить компенсацию в связи с гибелью в зоне СВО сына.

Мужчину мобилизовали в 2023 году в мае. 24 июля военный СВО погиб. В расположении женщины есть документ о том, что причина смерти ее сына связана с исполнением обязанностей военной службы. В другом документе указано, что мобилизованный житель Ставропольского края умер из-за сердечной недостаточности.

Согласно информации матери погибшего, военный умер после артиллерийского обстрела ВСУ. У него остановилось сердце. У мужчины остались жена и дети.

«Должно быть подтверждение, что смерть участника спецоперации наступила вследствие увечья (травмы, ранения, контузии), полученного при выполнении задач. Документа, подтверждающего гибель при выполнении задач в ходе СВО вами не предоставлено», — прислали женщине ответ из министерства.

В распоряжении NewsTracker есть все необходимые документы. Редакция отправила запрос в различные ведомства.