Агата Муцениеце выходит замуж за Петра Дрангу

Агата Муцениеце выходит замуж во второй раз: возлюбленный актрисы Петр Дранга сделал ей предложение на фоне гор во время их совместного отдыха. Муцениеце сама поделилась этой новостью в своем блоге.

«Я сказала „Да“», — кратко подписала романтичные кадры новоиспеченная невеста.

Напомним, Агата Муцениеце выйдет замуж во второй раз. Ранее актриса познакомилась с актером Павлом Прилучным во время съемок сериала «Закрытая школа». В 2011 году пара поженилась. В браке у них родилось двое детей. В феврале 2020 года супруги объявили о расставании и позже в том же году официально оформили развод. Для Петра Дранги этот брак станет первым.

Ранее сообщалось о том, что певица Виктория Дайнеко вышла замуж во второй раз. Избранником артистки стал бизнесмен-геолог Беркели Овезов.