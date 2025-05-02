Автор хита из фильма «Бестолковые» Собьюл погибла при пожаре в США
При пожаре в США погибла исполнительница хита «Супермодель» Собьюл
Фото: [unsplash.com]
Американская певица и известный автор песен Джилл Собьюл, написавшая сатирический гимн Supermodel, ставший саундтреком к фильму «Бестолковые», трагически погибла при пожаре в пригороде американского Миннеаполиса. Об этом происшествии сообщил менеджер певицы Джон Портер.
Полиция ранним утром приехала на вызов по сообщению о пожаре. К моменту приезда спасателей дом был полностью охвачен огнем. Внутри было обнаружено тело женщины. Позже ее опознали как Джилл Собьюл.
«Джилл Собьюл была силой природы и защитницей прав человека, чья музыка вплетена в нашу культуру», — заявил менеджер исполнительницы.
Как сообщается, Собьюл специально приехала в штат Миннесота, чтобы записать подкаст и помочь подготовиться к постановке написанного ею мюзикла. Премьера должна состояться в Миннеаполисе в июне.
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