Автор хита из фильма «Бестолковые» Собьюл погибла при пожаре в США

Американская певица и известный автор песен Джилл Собьюл, написавшая сатирический гимн Supermodel, ставший саундтреком к фильму «Бестолковые», трагически погибла при пожаре в пригороде американского Миннеаполиса. Об этом происшествии сообщил менеджер певицы Джон Портер.

Полиция ранним утром приехала на вызов по сообщению о пожаре. К моменту приезда спасателей дом был полностью охвачен огнем. Внутри было обнаружено тело женщины. Позже ее опознали как Джилл Собьюл.