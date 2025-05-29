Балашиха готовится к юбилею Союза театральных деятелей России

27 марта 2026 года в России отметят 150-летие со дня основания Союза театральных деятелей. Эта дата стала отправной точкой масштабной подготовки к Городскому театральному фестивалю «Камертон талантов» в Балашихе.

В городе формируется насыщенная культурная программа, которая объединит творческие силы театрального сообщества и позволит зрителям по-новому взглянуть на богатое театральное наследие Балашихи.

Одним из ключевых событий станет Городской театральный фестиваль «Камертон талантов», который пройдет в Международный день театра 27 марта. Театральные коллективы Балашихи представят лучшие постановки, творческие номера и фрагменты спектаклей.

Особое внимание будет уделено новому профессиональному празднику – 17 января впервые официально отметят День актера, учрежденный в рамках подготовки к юбилею Союза театральных деятелей. В честь этой даты запланирована расширенная научно-практическая конференция, где ведущие деятели культуры обсудят роль актерской профессии в современном обществе, а также ключевые вехи и имена в истории отечественного театра.

Также в Виртуальном концертном зале Балашихи пройдет культурный онлайн-марафон «Симфония театра», в котором примут участие актеры, режиссеры, театроведы и почетные гости.

Союз театральных деятелей был основан в 1876 году как Общество взаимного вспоможения русских артистов. На сегодняшний день союз объединяет деятелей театрального искусства всей России, а его главными целями являются всестороннее содействие развитию театрального искусства и оказание практической помощи российским театрам и театральным школам.