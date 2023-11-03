Баскетболистки из Электростали завоевали бронзу в первенстве Центрального федерального округа

Третье место заняли юные спортсменки до 15 лет баскетбольной команды из Электростали по итогам межрегиональных соревнований - первенства Центрального федерального округа. Напомним, девочки тренируются на базе комплексной спортивной школы олимпийского резерва «Электросталь».

Всего в соревнованиях участвовали команды из разных регионов ЦФО и муниципалитетов Подмосковья: Владимирской области, Воронежа, Люберец, Видного, Курска, Губкина, Мытищ, Ногинска и Электростали.

Команды состязались в течение пяти дней. В ходе сложной и напряженной борьбы баскетболистки из Электростали смогли обойти большинство соперниц. По итогам всех встреч девчонки вырвались в лидеры и поднялись на третью ступень пьедестала почета.

В администрации Электростали отметили это достижение и поздравили команду, а также ее тренера Елену Черемисину с отличным результатом.