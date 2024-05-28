Благотворительный турнир по гольфу пройдет в Подмосковье в рамках Дня защиты детей

Международный 28-й благотворительный турнир по гольфу пройдет в Подмосковье в рамках празднования Международного дня защиты детей. Мероприятие состоится в филиале ГлавУпДК при МИД России — «Москоу Кантри Клаб» в Красногорске.

В турнире примут участие профессиональные гольфисты и любители, иностранные дипломаты, российские политики и бизнесмены.

Собранные в рамках турнира благотворительные средства будут направлены в Фонд Хабенского, фонды «Важные люди» и «Дом с маяком», а также в фонд помощи хосписам «Вера».

Также в день проведения турнира на той же площадке пройдет праздничный Фестиваль семьи и детства с обширной развлекательной и познавательной программой.