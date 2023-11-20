Боксер из подмосковной Электростали отличился на крупном всероссийском турнире

Соревнования на призы чемпиона мира Василия Шишова собрали более 100 мастеров кожаной перчатки из 22 регионов. Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва по единоборствам «Электросталь» уверенно провел предварительные поединки в весовой категории до 71 килограмма и вышел в финал. Но в решающем бою Мухаммаду не повезло — травма не позволила успешно противостоять сопернику из Пензы Илье Маслову.

«В целом мы довольны итогом турнира. Хороший уровень, серьезные бои. Пройден хороший этап подготовки к чемпионату России 2024 года», — отметил тренер спортсмена Владислав Пятс.