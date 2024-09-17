Более 15 тысяч человек посетили яблочно-книжный фестиваль в Коломне

Более пятнадцати тысяч человек посетили двенадцатый Международный яблочно-книжный фестиваль, который прошел в Коломне. Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В рамках мероприятия работало шестнадцать площадок. В первый день гостям объявили о создании Фонда друзей Коломны, цель работы которого — сохранение исторической части города.

Также на фестивале прошли встречи с известными писателями, обсуждения, лекции. Кроме того, был создан ботанический атлас Коломны, выступили музыкальные и театральные коллективы.