Более 42 тысяч человек посетили мероприятие «Живописный парк» в Подмосковье
Фото: [Министерство культуры и туризма МО]
Число посетителей областного мероприятия «Живописный парк» превысило 42 тысячи человек. Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Мероприятие прошло в минувшие выходные в шести десятках подмосковных парков. В его рамках состоялись концерты, выставки, дизайнерские показы, ярмарки.
К примеру, в парке «Городок» в Рузе прошли мастер-классы по флористике и росписи по дереву. В «Скитских прудах» в Сергиевом Посаде можно было посетить ярмарку товаров от местных мастеров и фестиваль красок. В лесопарке во Фрязино были организованы мастер-класс по рисованию акварелью и выставка.