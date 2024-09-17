Более 42 тысяч человек посетили мероприятие «Живописный парк» в Подмосковье

Число посетителей областного мероприятия «Живописный парк» превысило 42 тысячи человек. Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Мероприятие прошло в минувшие выходные в шести десятках подмосковных парков. В его рамках состоялись концерты, выставки, дизайнерские показы, ярмарки.

К примеру, в парке «Городок» в Рузе прошли мастер-классы по флористике и росписи по дереву. В «Скитских прудах» в Сергиевом Посаде можно было посетить ярмарку товаров от местных мастеров и фестиваль красок. В лесопарке во Фрязино были организованы мастер-класс по рисованию акварелью и выставка.