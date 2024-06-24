Более пяти миллиардов рублей направят на нацпроект «Культура» в Подмосковье в этом году

Более пяти миллиардов рублей планируется направить на реализацию нацпроекта «Культура» в Подмосковье в этом году, сообщили в Московской областной Думе.

В рамках нацпроекта за последние пять лет в области построили шесть образовательных учреждений в сфере культуры и четыре дома культуры, а также реконструировали три музея, отремонтировали 13 КДУ, две детские музыкальные школы и пять ДШИ.

В этом году в рамках напроекта в Подмосковье отремонтируют четыре ДШИ в четырех муниципалитетах и начнут работы еще в трех аналогичных учреждениях в трех округах. Также достроят детскую музыкальную школу в Королеве, реконструируют КДЦ в Протвино и капитально отремонтируют шесть КДУ.

Кроме того, будут переоснащены Центральная городская библиотека в Пушкино, два музея в Богородском и Пушкино, Подольский драмтеатр. Без федерального софинансирования создадут пять модельных библиотек.