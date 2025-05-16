Борцы из Балашихи победили на Всероссийских соревнованиях

В Балашихе прошли Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне. Они состоялись в универсальном спортивном комплексе «Метеор» имени Елены Донской.

Для участия в соревнованиях приехали юные борцы из Нижегородской, Владимирской, Ярославской, Рязанской, Московской, Кировской областей, а также из Москвы, Мурманска, Перми, Челябинска, Тулы и Краснодарского края.

Представительство Московской области было особенно значимым. Участников соревнований, тренеров и зрителей приветствовали ветераны Вооруженных сил России - полковники в отставке Алексей Дедов и Эдуард Гончаров, которые принимали участие в боевых действиях Советской и Российской армий в различных горячих точках. Они напутствовали юных атлетов, объяснив им, насколько важно быть не только развитыми физически, но и воспитывать в себе патриотизм, самоотверженность, готовность в любой момент встать на защиту своей Родины.

С приветственным словом к спортсменам обратился президент Федерации борьбы Московской области Армен Григорян, который подчеркнул значимость этих соревнований, а также пожелал спортсменам воли к победе и красивой борьбы.

Воспитанники СШОР «Метеор», отличившиеся высоким упорством и профессионализмом, в итоге принесли в копилку школы следующие медали: Саргис Хачатрян и Артем Глушенков - золото, Семен Романов - серебро, Илья Овчинников - бронза.



Подробную информацию по занятиям в том числе и футболу можно получить на официальном сайте спортивной школы олимпийского резерва «Метеор».