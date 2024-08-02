Четыре крупных спортивных объекта модернизируют в Подмосковье

Программа реконструкции крупных спортивных объектов продолжается в Подмосковье, сообщили в Московской областной Думе. По словам председателя регионального парламента Игоря Брынцалова, сейчас ведется модернизация четырех таких сооружений. Одно из них — стадион «Старт» в Реутове.

В рамках реконструкции на стадионе обновят нижнее футбольное поле и построят трибуны с подтрибунным пространством, оборудованным игровыми залами. Завершить работы планируется в конце следующего года. На проведение реконструкции потребуется более 744 миллионов рублей.

«На этот и следующий год средства выделяются только из регионального бюджета. Для юных футболистов Реутова очень важный объект», — отметил Брынцалов.

На обновленном стадионе будут тренироваться футболисты спортшколы «Приалит» и «Академии вратарского мастерства Игоря Акинфеева и Вячеслава Чанова».

Также в Реутове за счет внебюджетных средств строится ФОК. Открыть его планируется в конце текущего года.