Четыре мировых рекорда установила ветеран конькобежного спорта в Коломне

Такие данные опубликовал Международный комитет ветеранов конькобежного спорта по итогам сезона 2022-2023. Помимо Людмилы, в этот рейтинг включили и других спортсменов.

Людмила Филимонова уже установила более десяти мировых рекордов в старших возрастных категориях. Помимо этого, она два десятка раз становилась рекордсменкой во всех разновидностях программы конькобежного спорта среди соотечественников.

Фото: [ пресс-служба администрации Г. о. Коломна ]

Высококачественное ледяное покрытие в центре «Коломна» дает возможность спортсменам из Подмосковья зафиксировать рекорды даже без участия в международных чемпионатах. Так, около 90% из общего числа установленных достижений были отмечены именно в спортивном центре Городского округа Коломна.